Харитонов и Молдавский заметно улучшили свои позиции в рейтинге лучших тяжеловесов ММА

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич (чемпион UFC) продолжает лидировать в обновленном рейтинге сильнейших тяжеловесов ММА.

На второй строчке расположился голландец Алистар Оверим, на третьей — бразилец Фабрисио Вердум.

Лучший из россиян в этом рейтинге — Алексей Олейник. Он занимает десятое место. Следом за ним расположился Александр Волков. Оба спортсмена выступают в UFC.

Сергей Харитонов после победы над бразильцем Джеронимо дос Сантосом на турнире M-1 в Ингушетии поднялся на восемь позиций и теперь занимает 25-е место.

Также отметим прогресс ученика Федора Емельяненко Валентина Молдавского. После победы на турнире Bellator над американцем Карлом Симанутафой он расположился на 55-м месте, поднявшись на 13 мест.



1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

9. Деррек Льюис (США, 18-5)

10. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)



... 11. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)

17. (0). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

21. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)

24. (+2). Денис Гольцов (Россия, 19-4)

25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)

27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)

29. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)

44. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

46. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

55. (+13). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)

58. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)

59. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

71. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)

77. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)

94. (-2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)