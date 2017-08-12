Харитонов и Молдавский заметно улучшили свои позиции в рейтинге лучших тяжеловесов ММА
Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич (чемпион UFC) продолжает лидировать в обновленном рейтинге сильнейших тяжеловесов ММА.
На второй строчке расположился голландец Алистар Оверим, на третьей — бразилец Фабрисио Вердум.
Лучший из россиян в этом рейтинге — Алексей Олейник. Он занимает десятое место. Следом за ним расположился Александр Волков. Оба спортсмена выступают в UFC.
Сергей Харитонов после победы над бразильцем Джеронимо дос Сантосом на турнире M-1 в Ингушетии поднялся на восемь позиций и теперь занимает 25-е место.
Также отметим
прогресс ученика Федора Емельяненко
Валентина Молдавского. После победы на
турнире Bellator над американцем
Карлом Симанутафой он расположился на
55-м месте, поднявшись на 13 мест.
1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)
3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)
... 11. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)
17. (0). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
21. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)
24. (+2). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)
27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
29. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
44. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
46. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
55. (+13). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)
58. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
59. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
71. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
77. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
94. (-2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)