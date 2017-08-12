Юрген Клопп: После трансфера Неймара выкуп контракта Месси уже не кажется невозможным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после трансфера нападающего Неймара в «ПСЖ» стоимостью 222 млн еврро уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает «Газета.Ru».

В контракте аргентинца с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере 300 млн евро.

«Раньше это казалось невозможным. В контракте Месси с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере 300 млн евро. За месяц все изменилось, и теперь развитие событий с выкупом его контракта уже кажется возможным», - сказал Клопп.