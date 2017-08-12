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Жулиано прошел медосмотр в «Фенербахче»

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано успешно прошел медицинское обследование в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба. 

Ранее СМИ сообщали, что о переходе бразильца на правах аренды будет объявлено 12 августа. Турецкий клуб заплатит 1 миллион евро, также в соглашении предусмотрена опция выкупа прав на игрока за 6 миллионов евро. 

Напомним, в «Зенит» 26-летний футболист перешел из «Гремио» за 7 миллионов евро в 2016 году. За это время он провел 30 матчей в РФПЛ, забил восемь голов и отдал семь передач. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми действует до конца сезона-2019/20.  

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