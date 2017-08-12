Агнаев поднялся на 53 позиции в рейтинге полутяжеловесов ММА
Американец Джон Джонс после победы над Даниэлем Кормье возглавил рейтинг сильнейших полутяжеловесов планеты. Третью строчку на данный момент занимает Райан Бэйдер.
Лучший из россиян в этом рейтинге — Рашид Юсупов, он находится на 16-м месте.
Заметный скачок
совершил Бартаз Агнаев, который, победив
на турнире ACB 65 бразильца
Тиаго Силву. Россиянин поднялся в
рейтинге сразу на 53 позиции и теперь
занимает 28-е место.
1. Джонс Джонс (США, 23-1)
2. Даниэль Кормье (США, 19-2)
3. Райан Бэйдер (США, 23-5)
4. Фил Дэвис (США, 17-4)
5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)
7. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)
10. Мухаммед Лаваль (Великобритания, 21-6)
…16
(-1). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)
18. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6)
21. (-1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
27. (-2). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)
28. (+53). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)
30. (0). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
41. (-2). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
48. (-2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
60. (+1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)
62. (+7). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)
63. (NEW). Михаил Заяц (Россия, 23-8)
68. (-2). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
76. (-1). Максим Футин (Россия, 7-4-1)
77. (NEW). Вадим Немков (Россия, 7-2)
90. (-1). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
95. (-2). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
97. (-2). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)