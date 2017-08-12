Сергей Гончар: Рассмотрю варианты работы в сборной России
Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своих перспективах на тренерском мостике.
— После вашего повышения в «Питтсбурге» заговорили, что вы
можете возглавить и сборную России, если Олег Знарок покинет ее после
Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году...
— Я думаю, надо работать, развиваться и делать свое дело, приводят слова Гончара «Известия» - А если появится такая возможность, я ее обязательно рассмотрю. Надо прогрессировать, становиться более квалифицированным специалистом, а потом уже будем исходить из того, что есть.
— В Северной Америке есть практика назначения в сборные
Канады и США на чемпионаты мира тренеров, чьи клубы рано закончили сезон в НХЛ.
Вы бы согласились войти в штаб сборной России на чемпионате мира в Дании в 2018
году, если «Питтсбург» не дойдет до финала конференции в следующем сезоне?
— Если будут конкретные варианты, то я их рассмотрю. Конечно, хотелось бы, чтобы «Питтсбург» играл в финале и выиграл еще один Кубок Стэнли. Но если будет возможность и поступит соответствующее предложение, то почему бы нет.
— А как оцениваете свои шансы стать первым российским
главным тренером клуба НХЛ?
— Тут такая же ситуация. Разве можно знать, что будет в будущем? Будем развиваться и прогрессировать. Загадывать я не хочу.
— Уместны ли параллели между вами и Леонидом Слуцким,
который стал первым отечественным футбольным тренером в английском клубе?
— Пока, наверное, нет. Я, кстати, с ним знаком и очень рад, что он начал работать в Англии. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи и всяческих успехов в «Халл Сити». А по поводу такого рода аналогий я не задумывался.