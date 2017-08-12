Сергей Гончар: Рассмотрю варианты работы в сборной России

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своих перспективах на тренерском мостике.

— После вашего повышения в «Питтсбурге» заговорили, что вы можете возглавить и сборную России, если Олег Знарок покинет ее после Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году...

— Я думаю, надо работать, развиваться и делать свое дело, приводят слова Гончара «Известия» - А если появится такая возможность, я ее обязательно рассмотрю. Надо прогрессировать, становиться более квалифицированным специалистом, а потом уже будем исходить из того, что есть.



— В Северной Америке есть практика назначения в сборные Канады и США на чемпионаты мира тренеров, чьи клубы рано закончили сезон в НХЛ. Вы бы согласились войти в штаб сборной России на чемпионате мира в Дании в 2018 году, если «Питтсбург» не дойдет до финала конференции в следующем сезоне?

— Если будут конкретные варианты, то я их рассмотрю. Конечно, хотелось бы, чтобы «Питтсбург» играл в финале и выиграл еще один Кубок Стэнли. Но если будет возможность и поступит соответствующее предложение, то почему бы нет.

— А как оцениваете свои шансы стать первым российским главным тренером клуба НХЛ?

— Тут такая же ситуация. Разве можно знать, что будет в будущем? Будем развиваться и прогрессировать. Загадывать я не хочу.

— Уместны ли параллели между вами и Леонидом Слуцким, который стал первым отечественным футбольным тренером в английском клубе?

— Пока, наверное, нет. Я, кстати, с ним знаком и очень рад, что он начал работать в Англии. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи и всяческих успехов в «Халл Сити». А по поводу такого рода аналогий я не задумывался.