Холифилд дебютирует в качестве промоутера 9 сентября
Источник: ТАССКомментарии
Как сообщает ТАСС, бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд проведет первое мероприятие в качестве промоутера 9 сентября в США.
Согласно источнику, в мероприятии, которое состоится в Нью-Йорке, примут участие известные боксеры, в том числе бывшие и нынешние чемпионы WBC.
Ранее стало известно, что Холифилд создал промоутерскую компанию Real Deal Sports and Entertainment.
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