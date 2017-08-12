«МЮ» вернул Варелу в чемпионат Уругвая
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», уругвайский защитник Гильермо Варела продолжит карьеру на родине.
Отмечается, что 24-летний футболист вернулся в «Пеньяроль». Детали сделки не разглашаются.
Напомним, игрок перебрался в стан английского клуба в 2013 году.
В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Айнтрахт», проведя семь матчей в чемпионате Германии.
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