«МЮ» вернул Варелу в чемпионат Уругвая

Юрген Клопп: После трансфера Неймара выкуп контракта Месси уже не кажется невозможным Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после трансфера нападающего Неймара в «ПСЖ» стоимостью 222 млн еврро уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает «Газета. Ru».