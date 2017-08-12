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Форвард «Динамо» Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через 2-3 дня

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев назвал сроки восстановления травмированных игроков команды.

Накануне в товарищеском матче с «Амуром» у «Динамо» повреждение получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, травмировался еще один нападающий бело-голубых Михаил Анисин.

«У Казинова повреждение руки, но через 2-3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября», - сказал Воробьев.

Также он рассказал о сроках восстановления форвардов Игоря Игнатушкина и Ивана Игумнова. «Думаю, что Игнатушкин уже будет играть на Кубке мэра. Игумнов пропустит несколько месяцев. Думаю, что не больше двух», - сообщил специалист.




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