Андрей Скабелка: «Авангард» не показал цельной игры на турнире в Астане

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги выступлению команды на турнире в Астане.

«Дали много времени на льду молодым ребятам, посмотрели варианты работы в зоне обороны, в средней зоне. В каждой игре были неплохие моменты, но, несмотря на сегодняшний матч, цельной игры пока не удавалось нам добиться, хотя моментов, которые мы хотим видеть, было уже больше.

В матче с «Давосом» было хорошее движение, неплохое взаимопонимание в атаке, достаточно моментов создали. Есть ошибки, немного тревожат моменты, когда в концовках периодов, контролируя игру, даем играть и сопернику. Так было в конце второго периода – два удаления - и в третьем периоде дали шанс. Но, думаю, это все поправимо», - цитирует Скабелку официальный сайт «Авангарда».

Напомним, «Авангард» на Кубке президента Казахстана трижды проиграл - «Адмиралу», «Барысу» и «Нефтехимику», а также одержал победы над «Трактором» (2:0) и швейцарским «Давосом».