Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд2 : 3Ливерпуль
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Дацюк: Думаю, что «Детройт» изменит свои приоритеты

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ в минувшем сезоне.

- Когда-то это должно было случиться – и одно, и второе. Думаю, последние несколько лет очень большое внимание всех было сконцентрировано на том, чтобы «Детройт» вышел в плей-офф. Эмоции вокруг сбивали настрой хоккеистов. Но ведь надо не просто попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, а бороться за трофей.

Теперь началась, как модно говорить, перезагрузка. Думаю, что «Детройт» изменит свои приоритеты. Маленький шаг – выйти в плей-офф, конечная цель – Кубок Стэнли. Идти надо именно к этому. Считаю плюсом то, что в прошлом сезоне все случилось именно так. С этого момента пора начинать новую жизнь, – приводит слова Дацюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Детройт» набрал 79 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Барков: Такое впечатления, что Ягр всегда был в НХЛНападающий «Флориды» Александр Барков выразил надежду, что его бывший одноклубник Яромир Ягр найдет себе новый клуб.Сергей Гончар: Рассмотрю варианты работы в сборной РоссииТренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своих перспективах на тренерском мостике.Роман Любимов: Из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к Олимпиаде не потеряетсяНападающий ЦСКА Роман Любимов выразил мнение, что из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к хоккейному турниру на ОИ-2018 не упадет.«Эдмонтон» подписал ЯмамотоФорвард Кайлер Ямамото подписал контракт новичка с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт клуба.Чех сыграл один период в прощальном матче хоккеиста ГавлатаГолкипер «Арсенала» Петр Чех принял участие в прощальном матче бывшего форварда хоккейной сборной Чехии Мартина Гавлата.
Футбол
Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Утрехт» арендовал форварда «ПСЖ»
Футбол
Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало
Футбол
Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Футбол
Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме
все новости
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости