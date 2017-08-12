Павел Дацюк: Думаю, что «Детройт» изменит свои приоритеты

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ в минувшем сезоне.

- Когда-то это должно было случиться – и одно, и второе. Думаю, последние несколько лет очень большое внимание всех было сконцентрировано на том, чтобы «Детройт» вышел в плей-офф. Эмоции вокруг сбивали настрой хоккеистов. Но ведь надо не просто попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, а бороться за трофей.

Теперь началась, как модно говорить, перезагрузка. Думаю, что «Детройт» изменит свои приоритеты. Маленький шаг – выйти в плей-офф, конечная цель – Кубок Стэнли. Идти надо именно к этому. Считаю плюсом то, что в прошлом сезоне все случилось именно так. С этого момента пора начинать новую жизнь, – приводит слова Дацюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Детройт» набрал 79 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.