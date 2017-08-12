Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд2 : 3Ливерпуль
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андре Петерссон: Мы слишком много шансов дали «Давосу»

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями после победы над «Давосом» (3:2) на Кубке президента республики Казахстан.

- Здорово сыграть свою первую игру в сезоне! Было непросто, откровенно говоря, ведь у ребят сезон начался уже месяц назад. Но я старался играть просто, пасовать партнерам и вливаться в игру.

Я считаю, мы достойно сыграли в нападении, совершили много бросков по воротам противника. В обороне - похуже, нужно улучшать. Мы слишком много шансов дали сопернику, этого допускать нельзя.

Как бы ты охарактеризовал наш стиль игры? Давим на противника, много катаемся, усердно работаем на льду. Если каждый будет это выполнять, все будет хорошо, - приводит слова Петерссона официальный сайт омской команды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Медведев: Задача была – обеспечить становление коллективаЗащитник «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги выступления команды на Кубке президента республики Казахстан.Андрей Скабелка: «Авангард» не показал цельной игры на турнире в АстанеГлавный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги выступлению команды на турнире в Астане.Форвард «Динамо» Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через 2-3 дняГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев сообщил сроки восстановления травмированных игроков команды.Владимир Воробьев: К концу Кубка мэра «Динамо» определится с составомГлавный тренер «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что к последнему матчу Кубка мэра тренерский штаб окончательно определится с составом.Владимир Воробьев: Спасибо болельщикам за поддержкуГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил позитивный микроклимат в команде.
Футбол
Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Утрехт» арендовал форварда «ПСЖ»
Футбол
Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало
Футбол
Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Футбол
Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости