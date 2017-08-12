Андре Петерссон: Мы слишком много шансов дали «Давосу»

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями после победы над «Давосом» (3:2) на Кубке президента республики Казахстан.

- Здорово сыграть свою первую игру в сезоне! Было непросто, откровенно говоря, ведь у ребят сезон начался уже месяц назад. Но я старался играть просто, пасовать партнерам и вливаться в игру.

Я считаю, мы достойно сыграли в нападении, совершили много бросков по воротам противника. В обороне - похуже, нужно улучшать. Мы слишком много шансов дали сопернику, этого допускать нельзя.

Как бы ты охарактеризовал наш стиль игры? Давим на противника, много катаемся, усердно работаем на льду. Если каждый будет это выполнять, все будет хорошо, - приводит слова Петерссона официальный сайт омской команды.