Евгений Медведев: Задача была – обеспечить становление коллектива

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги выступления команды на Кубке президента республики Казахстан.

- В целом - мы начали не очень. Первые игры раскачивались долго после работы, которую выполнили на сборах. Задача была – отработать задания тренерского штаба и обеспечить становление коллектива, команды, это первоочередное.

Насколько сложно перестроиться на систему игры Скабелки? Нам просто нужно стараться выполнять тренерскую установку и некоторые моменты довести до автоматизма. По поводу нагрузок, наверное, вы заметили, сегодня мы «полегче» были. Все это набирается через игры, - приводит слова Медведева официальный сайт омской команды.