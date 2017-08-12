Сборная России разгромила Германию на международном турнире в Казани
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты сборной России нанесли поражение команде Германии в рамках международного турнира в Казани (89:60).
Весомый вклад в победу своей команды внес центровой Тимофей Мозгов, набравший 15 очков (5 подборов и один голевой пас).
Также отметились набранными очками защитник Михаил Кулагин (13) и Виталий Фридзон (10).
В составе Германии лучшим стал Робин Бензин, который записал в свой актив 11 очков и 5 подборов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически