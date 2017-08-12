Сборная России разгромила Германию на международном турнире в Казани

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил мужскую сборную России с победой в товарищеском матче с командой Венгрии (84:69).

Андрей Кириленко: Начинают просматриваться контуры основного состава сборной России на Евробаскет Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил мужскую сборную России с победой в товарищеском матче с командой Венгрии (84:69).

Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, стартовала на турнире в Казани.

Обыгрывать венгров мы можем и без Шведа

Обыгрывать венгров мы можем и без Шведа Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, стартовала на турнире в Казани.