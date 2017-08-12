Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд2 : 3Ливерпуль
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Барков: Такое впечатления, что Ягр всегда был в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Флориды» Александр Барков выразил надежду, что его бывший одноклубник Яромир Ягр найдет себе новый клуб.

- Надеюсь, он подпишет контракт с каким-нибудь клубом. Неважно, будет ли это клуб из НХЛ, КХЛ, Чехии или еще откуда-нибудь. Просто хочу, чтобы он играл.

Он мне очень помогал. Без него не было бы моих результатов. Когда он пришел, моя игра вышла на новый уровень. То же самое могу сказать и про других ребят. Он помогал всем. Ягр – один из самых важных людей в моей карьере. Я научился играть разнообразно, тренироваться и жить как профессионал. Он показал, как нужно любить хоккей. Потому что никто не любит его так, как Яромир.

Такое впечатления, что он всегда был в лиге. Он обожает хоккей и хочет стать еще лучше.  Но не для того, чтобы установить рекорд. Он просто хочет играть в хоккей, хочет помочь всем в команде и хочет победить. Это главное в нем. Он всегда стремится к победе. Это видно по его глазам. Такой настрой заразителен, и он здорово помогает, - приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Дацюк: Думаю, что «Детройт» изменит свои приоритетыНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ в минувшем сезоне.Сергей Гончар: Рассмотрю варианты работы в сборной РоссииТренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своих перспективах на тренерском мостике.Роман Любимов: Из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к Олимпиаде не потеряетсяНападающий ЦСКА Роман Любимов выразил мнение, что из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к хоккейному турниру на ОИ-2018 не упадет.«Эдмонтон» подписал ЯмамотоФорвард Кайлер Ямамото подписал контракт новичка с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт клуба.Чех сыграл один период в прощальном матче хоккеиста ГавлатаГолкипер «Арсенала» Петр Чех принял участие в прощальном матче бывшего форварда хоккейной сборной Чехии Мартина Гавлата.
Футбол
Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Утрехт» арендовал форварда «ПСЖ»
Футбол
Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало
Футбол
Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Футбол
Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме
все новости
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Александр Барков
Александр Барковвсе новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости