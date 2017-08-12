Александр Барков: Такое впечатления, что Ягр всегда был в НХЛ

Нападающий «Флориды» Александр Барков выразил надежду, что его бывший одноклубник Яромир Ягр найдет себе новый клуб.

- Надеюсь, он подпишет контракт с каким-нибудь клубом. Неважно, будет ли это клуб из НХЛ, КХЛ, Чехии или еще откуда-нибудь. Просто хочу, чтобы он играл.

Он мне очень помогал. Без него не было бы моих результатов. Когда он пришел, моя игра вышла на новый уровень. То же самое могу сказать и про других ребят. Он помогал всем. Ягр – один из самых важных людей в моей карьере. Я научился играть разнообразно, тренироваться и жить как профессионал. Он показал, как нужно любить хоккей. Потому что никто не любит его так, как Яромир.

Такое впечатления, что он всегда был в лиге. Он обожает хоккей и хочет стать еще лучше. Но не для того, чтобы установить рекорд. Он просто хочет играть в хоккей, хочет помочь всем в команде и хочет победить. Это главное в нем. Он всегда стремится к победе. Это видно по его глазам. Такой настрой заразителен, и он здорово помогает, - приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).