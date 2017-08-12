Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий, Макгрегор - шестой
Американец Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимовсти от весовых категорий.
Джонс в своем последнем поединке победил Даниэля Кормье техническим нокаутом и вернул себе пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.
На втором месте в рейтинге чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон, на третьем — чемпион UFC в полулегком весе американец Мак Холлоуэй.
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
1. Джон Джонс
(США)
2. Деметриус Джонсон (США)
3. Макс Холлоуэй (США)
4. Стипе Миочич (США)
5. Тайрон Вудли (США)
6. Конор Макгрегор (Ирландия)
7. Майкл Биспинг (Великобритания)
8. Роберт Уиттакер (Австралия)
9. Даниэль Кормье (США)
10. Гегард Мусаси (Голландия/Армения)
11. Коди Гарбрандт (США)
12. Ти Джей Диллашоу (США)
13. Алистар Оверим (Голландия)
14. Жозе Алдо (Бразилия)
15. Джозеф Бенавидес (США)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
1. Джоанна
Еджейчик(Польша)
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Ракель Пеннингтон (США)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)