Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий, Макгрегор - шестой

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Агнаев поднялся на 53 позиции в рейтинге полутяжеловесов ММА Американец Джон Джонс после победы над Даниэлем Кормье возглавил рейтинг сильнейших полутяжеловесов планеты. Третью строчку на данный момент занимает Райан Бэйдер.

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