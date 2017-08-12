«Ливерпуль» упустил победу над «Уотфордом» на старте чемпионата Англии
«Уотфорд» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3) в стартовом матче первого тура чемпионата Англии сезона-2017/18.
У хозяев поля отличились Стефано Окака Чука (8-я минута), Абдулайе Дукуре (32-я) и Мигель Бритос (90-я), у гостей - Садио Мане (29-я), Роберто Фирмино (55-я - с пенальти) и Мохаммед Салах (57-я).
В следующем туре «Уотфорд» 19 августа сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Кристал Пэлас».
Матч
Уотфорд - Ливерпуль - 3:3 (2:1)
Голы
Окака Чука 9 (1:0). Мане 29 (1:1). Дукуре 32 (2:1). Фирмино 55 (2:2 - пен.). Салах 57 (2:3). Бритос 90 (3:3).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул, Бритос, Холебас, Янмат (Фемения, 18), Перейра (Ричарлисон, 50), Клеверли, Дукуре, Чалоба, Окака Чука (Грэй, 63), Амрабат
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Морено, Ловрен, Александр-Арнольд (Гомес, 90), Джан, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 81), Салах (Милнер, 86)
Предупреждения:
нет - Мане, 38; Александр-Арнольд, 61; Миньоле, 88
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
12 августа 14:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция