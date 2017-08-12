Александр Бубнов: В матче «Анжи» - «Динамо» будет голевая ничья
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 6-го тура РФПЛ, в которой «Анжи» примет «Динамо».
- Если бы игра проходила в Москве, то поставил бы на «Динамо». А так будет ничья. Три ничьих в первых матчах турах, да. Вероятными победителями смотрятся бело-голубые, но все-таки поставлю на ничью - 1:1, - сказал Бубнов.
Игра начнется сегодня в 20:00 мск. «Совесткий спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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