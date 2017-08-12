Зинедин Зидан: Будет ошибкой думать, что из-за ухода Неймара нам завтра будет легче

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной».

- Кто бы завтра ни сыграл за «Барселону», он не будет Неймаром. В мире не так много футболистов, как Неймар. Бразилец очень хорош. Но наш соперник сможет справится и без него. Тем не менее, они внесут изменения в составе. В конце концов, «Барселона» остается «Барселоной». Но мы знаем, как она играет. И мы будем не правы, если будем считать, что из-за ухода Неймара нам завтра будет легче.

Роналду готов к матчу. После отпуска он в хорошем состоянии, хоть и присоединился к нам всего несколько дней назад, - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч за Суперкубок Испании пройдет 13 августа на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне.