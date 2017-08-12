Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити1 : 0Бертон Альбион
Футбол  Брайтон- : -Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Будет ошибкой думать, что из-за ухода Неймара нам завтра будет легче

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной».

- Кто бы завтра ни сыграл за «Барселону», он не будет Неймаром. В мире не так много футболистов, как Неймар.  Бразилец очень хорош. Но наш соперник сможет справится и без него. Тем не менее, они внесут изменения в составе. В конце концов, «Барселона» остается «Барселоной». Но мы знаем, как она играет.  И мы будем не правы, если будем считать, что из-за ухода Неймара нам завтра будет легче.

Роналду готов к матчу. После отпуска он в хорошем состоянии, хоть и присоединился к нам всего несколько дней назад, - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч за Суперкубок Испании пройдет 13 августа на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» выкупит Паулиньо у китайского клуба за 40 млн евроПолузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону», сообщает в своем твиттере журналист Diario Sport Альберт Рохе.Юрген Клопп: После трансфера Неймара выкуп контракта Месси уже не кажется невозможнымГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после трансфера нападающего Неймара в «ПСЖ» стоимостью 222 млн еврро уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает «Газета. Ru».Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень малоГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед игрой против «Барселоны» за Суперкубок Испании.Зидан продлил контракт с «Реалом» до 2020 годаКак сообщает RT со ссылкой на AS, наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан продлил контракт с клубом.«Барселона» попытается заполучить Ди МариюРуководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового нападающего.
Футбол
ЦСКА - «Спартак». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: В матче «Анжи» - «Динамо» будет голевая ничья
MMA
Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий, Макгрегор - шестой
Баскетбол
Сборная России разгромила Германию на международном турнире в Казани
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости