«Барселона» выкупит Паулиньо у китайского клуба за 40 млн евро
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону», сообщает в своем твиттере журналист Diario Sport Альберт Рохе.
Каталонский клуб выкупит 29-летнего игрока сборной Бразилии у китайской команды за 40 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока.
Паулинью уехал в китайскую суперлигу в 2015 году после полутора сезонов, проведенных в «Тоттенхэме».
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