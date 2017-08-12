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«Барселона» выкупит Паулиньо у китайского клуба за 40 млн евро

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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону», сообщает в своем твиттере журналист Diario Sport  Альберт Рохе.

Каталонский клуб выкупит 29-летнего игрока сборной Бразилии у китайской команды за 40 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

Паулинью уехал в китайскую суперлигу в 2015 году после полутора сезонов, проведенных в «Тоттенхэме».

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