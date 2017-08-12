«Ростов» в гостях разгромил «Уфу»

Футболисты «Ростова» в гостях одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 4:1.

У ростовской команды голами отметились Александр Гацкан, Миха Мевля и Тимофей Калачев, оформивший дубль в этой встрече. У хозяев точный удар на свой счет записал чешский полузащитник Ондржей Ванек.

После этой игры «Ростов» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе девять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре «Ростов» 20 августа примет на своем поле «Краснодар». В тот же день «Уфа» в гостях сыграет с «Динамо».