«Ростов» в гостях разгромил «Уфу»
Футболисты «Ростова» в гостях одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 4:1.
У ростовской команды голами отметились Александр Гацкан, Миха Мевля и Тимофей Калачев, оформивший дубль в этой встрече. У хозяев точный удар на свой счет записал чешский полузащитник Ондржей Ванек.
После этой игры «Ростов» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе девять очков, занимает седьмое место.
В следующем туре «Ростов» 20 августа примет на своем поле «Краснодар». В тот же день «Уфа» в гостях сыграет с «Динамо».
Матч
Голы
Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).
Состав
Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)
Предупреждения:
Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция