Юрген Клопп: «Уотфорд» забил из офсайда, мы должны были побеждать
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью с «Уотфордом»(3:3) в первом туре чемпионата Англии.
Напомним, мерсисайдцы упустили победу в компенсированное время второго тайма.
«Нам не повезло в концовке, - цитирует Клоппа BBC Sport. - Соперник сравнял счет, находясь в офсайде. Это было очевидно. Лайсмен стоял на линии (ворот), он должен был увидеть это. Не могу быть довольным тем, как мы сыграли в первом тайме. Вторая половина была гораздо лучше. Обе команды боролись все 90 минут, это первая игра. И это нормально. Но мы были лучше и должны были побеждать».
Матч
Уотфорд - Ливерпуль - 3:3 (2:1)
Голы
Окака Чука 9 (1:0). Мане 29 (1:1). Дукуре 32 (2:1). Фирмино 55 (2:2 - пен.). Салах 57 (2:3). Бритос 90 (3:3).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул, Бритос, Холебас, Янмат (Фемения, 18), Перейра (Ричарлисон, 50), Клеверли, Дукуре, Чалоба, Окака Чука (Грэй, 63), Амрабат
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Морено, Ловрен, Александр-Арнольд (Гомес, 90), Джан, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 81), Салах (Милнер, 86)
Предупреждения:
нет - Мане, 38; Александр-Арнольд, 61; Миньоле, 88
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
12 августа 14:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция