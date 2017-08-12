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Юрген Клопп: «Уотфорд» забил из офсайда, мы должны были побеждать

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью с «Уотфордом»(3:3) в первом туре чемпионата Англии.

Напомним, мерсисайдцы упустили победу в компенсированное время второго тайма.

«Нам не повезло в концовке, - цитирует Клоппа BBC Sport. - Соперник сравнял счет, находясь в офсайде. Это было очевидно. Лайсмен стоял на линии (ворот), он должен был увидеть это. Не могу быть довольным тем, как мы сыграли в первом тайме. Вторая половина была гораздо лучше. Обе команды боролись все 90 минут, это первая игра. И это нормально. Но мы были лучше и должны были побеждать».

Матч

Уотфорд - Ливерпуль - 3:3 (2:1)

Голы

Окака Чука 9 (1:0). Мане 29 (1:1). Дукуре 32 (2:1). Фирмино 55 (2:2 - пен.). Салах 57 (2:3). Бритос 90 (3:3).

Состав

Уотфорд: Гомес, Кабул, Бритос, Холебас, Янмат (Фемения, 18), Перейра (Ричарлисон, 50), Клеверли, Дукуре, Чалоба, Окака Чука (Грэй, 63), Амрабат

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Морено, Ловрен, Александр-Арнольд (Гомес, 90), Джан, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 81), Салах (Милнер, 86)

Предупреждения:

нет - Мане, 38; Александр-Арнольд, 61; Миньоле, 88

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

12 августа 14:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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