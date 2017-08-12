Большинство читателей «Советского спорта» полагает, что «Спартак» обыграет ЦСКА

«Советский спорт» провел голосование среди своих читателей, которым было предложено спрогнозировать исход центрального матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Большинство проголосовавших (3148, или 44,6%) считает, что красно-белые одержат победу в 1-2 мяча.

На победу армейцев с таким же преимуществом ставят 1833 человека (26,0%).

За результативную ничью высказались 1048 читателей (14,9%).

С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.

Игра в Москве начнется сегодня в 17:30 мск.