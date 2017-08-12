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Большинство читателей «Советского спорта» полагает, что «Спартак» обыграет ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» провел голосование среди своих читателей, которым было предложено спрогнозировать исход центрального матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Большинство проголосовавших (3148, или 44,6%) считает, что красно-белые одержат победу в 1-2 мяча.

На победу армейцев с таким же преимуществом ставят 1833 человека (26,0%).

За результативную ничью высказались 1048 читателей (14,9%).

С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.

Игра в Москве начнется сегодня в 17:30 мск.

Матч

ЦСКА - Спартак

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Оланаре

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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