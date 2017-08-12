Большинство читателей «Советского спорта» полагает, что «Спартак» обыграет ЦСКА
«Советский спорт» провел голосование среди своих читателей, которым было предложено спрогнозировать исход центрального матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Большинство проголосовавших (3148, или 44,6%) считает, что красно-белые одержат победу в 1-2 мяча.
На победу армейцев с таким же преимуществом ставят 1833 человека (26,0%).
За результативную ничью высказались 1048 читателей (14,9%).
С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.
Игра в Москве начнется сегодня в 17:30 мск.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Оланаре
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция