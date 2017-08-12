Леонид Кучук: Цель – сделать сильную команду

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Уфой» (4:1).

- «Ростов» удачно начал чемпионат.

- Каждая игра – отдельная история. Что касается игроков, я раньше говорил, что их нужно объединить. Это первое что должен сделать тренер. Результат может быть хорошим, может быть не очень, но главное, чтобы игроки верили в то, что они делают. Благодарен команде за то, что они делают. Мы к «Уфе» начали готовиться вчера. Нам не хватало времени. Победа - это результат умения футболистов сконцентрироваться и понимать, как играть. Естественно свое значение имеет и готовность.

- Какую задачу вы поставили Калачеву перед выходом на поле?

- Матч с «Динамо» закончился поздно. Очень тяжело восстановить команду за такой срок. Первый день тратится на восстановление психологии, второй – на саму подготовку. Мы разговаривали с Тимофеем на эту тему. Не забывайте, что мы сделали двойную замену, это стратегия. «Уфа» забила сумасшедший мяч, но в остальном мы не позволяли сопернику проводить атаки, входит в силовые единоборства. Это результат работы тренера и, прежде всего, команды. Тренер без команды – не тренер.

- Какие задачи стоят перед «Ростовом»?

- У меня цель – сделать сильную команду. Такое не делается за неделю, две, три. Мы поставили задачу сделать команду, за которую не было бы стыдно. «Ростов» обыгрывал «Баварию», «Аякс». Эти традиции должны остаться, так как они имеют колоссальное значение. Мы должны понимать, что традиции были созданы до меня. Их надо улучшать, сохранять.