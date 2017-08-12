Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити1 : 0Бертон Альбион
Футбол  Брайтон- : -Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Кучук: Цель – сделать сильную команду

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Уфой» (4:1).

- «Ростов» удачно начал чемпионат.
- Каждая игра – отдельная история. Что касается игроков, я раньше говорил, что их нужно объединить. Это первое что должен сделать тренер. Результат может быть хорошим, может быть не очень, но главное, чтобы игроки верили в то, что они делают. Благодарен команде за то, что они делают. Мы к «Уфе» начали готовиться вчера. Нам не хватало времени. Победа -  это результат умения футболистов сконцентрироваться и понимать, как играть. Естественно свое значение имеет и готовность.

- Какую задачу вы поставили Калачеву перед выходом на поле?
- Матч с «Динамо» закончился поздно. Очень тяжело восстановить команду за такой срок. Первый день тратится на восстановление психологии, второй – на саму подготовку. Мы разговаривали с Тимофеем на эту тему. Не забывайте, что мы сделали двойную замену, это стратегия. «Уфа» забила сумасшедший мяч, но в остальном мы не позволяли сопернику проводить атаки, входит в силовые единоборства. Это результат работы тренера и, прежде всего, команды. Тренер без команды – не тренер.

- Какие задачи стоят перед «Ростовом»?
- У меня цель – сделать сильную команду. Такое не делается за неделю, две, три. Мы поставили задачу сделать команду, за которую не было бы стыдно. «Ростов» обыгрывал «Баварию», «Аякс». Эти традиции должны остаться, так как они имеют колоссальное значение. Мы должны понимать, что традиции были созданы до меня. Их надо улучшать, сохранять.

Матч

Уфа - Ростов - 1:4 (0:0)

Голы

Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).

Состав

Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)

Предупреждения:

Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Большинство читателей «Советского спорта» полагает, что «Спартак» обыграет ЦСКА«Советский спорт» провел голосование среди своих читателей, которым было предложено спрогнозировать исход центрального матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Чудо-Калач. Как «Ростов» одержал четвертую победу подрядЧудо-Калач. Как «Ростов» одержал четвертую победу подряд«Советский спорт» о драматическом матче «Уфа» - «Ростов» - 1:4.«Ростов» в гостях разгромил «Уфу»Футболисты «Ростова» в гостях одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 4:1.ЦСКА - «Спартак». Стартовые составыСтали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч шестого тура российской премьер-лиги.Александр Бубнов: В матче «Анжи» - «Динамо» будет голевая ничьяФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 6-го тура РФПЛ, в которой «Анжи» примет «Динамо».
Футбол
ЦСКА - «Спартак». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: В матче «Анжи» - «Динамо» будет голевая ничья
MMA
Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий, Макгрегор - шестой
Баскетбол
Сборная России разгромила Германию на международном турнире в Казани
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Леонид Кучук
Леонид Кучуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости