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Леонид Кучук: Разговоры об уходе Бухарова ничего под собой не имеют

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал слухи об уходе из команды нападающего Александра Бухарова.

- Эти разговоры ничего не имеют под собой. Он сейчас Германии, готовится к следующим играм. Вносим коррективы в его лечения. Уверены, что он выйдет на свой уровень, - сказал Кучук.

Напомним, что по информации СМИ, Бухаров может перейти в «Рубин». 

Матч

Уфа - Ростов - 1:4 (0:0)

Голы

Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).

Состав

Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)

Предупреждения:

Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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