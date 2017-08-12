Леонид Кучук: Разговоры об уходе Бухарова ничего под собой не имеют

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал слухи об уходе из команды нападающего Александра Бухарова.

- Эти разговоры ничего не имеют под собой. Он сейчас Германии, готовится к следующим играм. Вносим коррективы в его лечения. Уверены, что он выйдет на свой уровень, - сказал Кучук.

Напомним, что по информации СМИ, Бухаров может перейти в «Рубин».