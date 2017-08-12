Леонид Кучук: Разговоры об уходе Бухарова ничего под собой не имеют
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал слухи об уходе из команды нападающего Александра Бухарова.
- Эти разговоры ничего не имеют под собой. Он сейчас Германии, готовится к следующим играм. Вносим коррективы в его лечения. Уверены, что он выйдет на свой уровень, - сказал Кучук.
Напомним, что по информации СМИ, Бухаров может перейти в «Рубин».
Матч
Голы
Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).
Состав
Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)
Предупреждения:
Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция