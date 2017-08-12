«Челси» стал первым чемпионом АПЛ, пропустившим три мяча в стартовом матче следующего розыгрыша
«Челси», пропустив три мяча от «Бернли» в проходящем в эти минуты домашнем матче первого тура АПЛ, стал автором нового антирекорда лиги.
Лондонский клуб стал первым чемпионом, который позволил сопернику забить столько голов в стартовом матче следующего розыгрыша турнира.
В составе «Бернли» отличились Сэм Воукс (24-я и 43-я минуты) и Стивен Уорд (39-я).
Отметим, что «синие» с 14-й минуты играют вдесятером: красную карточку получил Гари Кэйхилл.
Матч
Голы
Воукс 24 (0:1). Уорд 39 (0:2). Воукс 43 (0:3). Мората 69 (1:3). Луис 88 (2:3).
Состав
Челси: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Виллиан, Батшуайи (Мората, 59)
Бернли: T. Heaton, Ми, Тарковски, Уорд, Лоутон, Хендрик, Корк, Дефур (Уолтерс, 75), J. Gudmundsson (Эрфилд, 75), Брэйди, Воукс
Предупреждения:
Алонсо, 3; Фабрегас, 16; Луис, 78; Рюдигер, 90 - Брэйди, 61; Ми, 63; Эрфилд, 77
Удаления:
Кэйхилл, 14; Фабрегас, 81 - нет
Судья:
Craig Pawson
Место и дата
12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция