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«Челси» стал первым чемпионом АПЛ, пропустившим три мяча в стартовом матче следующего розыгрыша

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси», пропустив три мяча от «Бернли» в проходящем в эти минуты домашнем матче первого тура АПЛ, стал автором нового антирекорда лиги.

Лондонский клуб стал первым чемпионом, который позволил сопернику забить столько голов в стартовом матче следующего розыгрыша турнира.

В составе «Бернли» отличились Сэм Воукс (24-я и 43-я минуты) и Стивен Уорд (39-я).

Отметим, что «синие» с 14-й минуты играют вдесятером: красную карточку получил Гари Кэйхилл.

Матч

Челси - Бернли - 2:3 (0:3)

Голы

Воукс 24 (0:1). Уорд 39 (0:2). Воукс 43 (0:3). Мората 69 (1:3). Луис 88 (2:3).

Состав

Челси: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Виллиан, Батшуайи (Мората, 59)

Бернли: T. Heaton, Ми, Тарковски, Уорд, Лоутон, Хендрик, Корк, Дефур (Уолтерс, 75), J. Gudmundsson (Эрфилд, 75), Брэйди, Воукс

Предупреждения:

Алонсо, 3; Фабрегас, 16; Луис, 78; Рюдигер, 90 - Брэйди, 61; Ми, 63; Эрфилд, 77

Удаления:

Кэйхилл, 14; Фабрегас, 81 - нет

Судья:

Craig Pawson

Место и дата

12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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