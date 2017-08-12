«Челси» стал первым чемпионом АПЛ, пропустившим три мяча в стартовом матче следующего розыгрыша

«Челси», пропустив три мяча от «Бернли» в проходящем в эти минуты домашнем матче первого тура АПЛ, стал автором нового антирекорда лиги.

Лондонский клуб стал первым чемпионом, который позволил сопернику забить столько голов в стартовом матче следующего розыгрыша турнира.

В составе «Бернли» отличились Сэм Воукс (24-я и 43-я минуты) и Стивен Уорд (39-я).

Отметим, что «синие» с 14-й минуты играют вдесятером: красную карточку получил Гари Кэйхилл.