Зе Луиш получил травму в матче с ЦСКА
Форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА.
На 35-й минуте нападающий сделал рывок по правому флангу, после чего остановился и попросил замену. Его заменил Мельгарехо.
Отметим, что на вчерашнюю тренировку красно-белых Зе Луиш закончил досрочно.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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