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Зе Луиш получил травму в матче с ЦСКА

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА.

На 35-й минуте нападающий сделал рывок по правому флангу, после чего остановился и попросил замену. Его заменил Мельгарехо.

Отметим, что на вчерашнюю тренировку красно-белых Зе Луиш закончил досрочно.

Матч

ЦСКА - Спартак - 0:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Пашалич 47 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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