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Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко

Источник:  MMA WeeklyКомментарии

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отказался от предложения спарринга со стороны чемпиона мира по боксу WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

- В первую очередь, он из полулегкого веса. Во вторую — он левша. Он очень опытен, но для этого тренировочного лагеря не подходит, — приводит слова Макгрегора MMA Weekly.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов стать спарринг-партнером Конора Макгрегора.

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