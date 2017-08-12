Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отказался от предложения спарринга со стороны чемпиона мира по боксу WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

- В первую очередь, он из полулегкого веса. Во вторую — он левша. Он очень опытен, но для этого тренировочного лагеря не подходит, — приводит слова Макгрегора MMA Weekly.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов стать спарринг-партнером Конора Макгрегора.