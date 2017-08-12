«Бавария» разгромила «Кемницер» в первом раунде Кубка Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Баварии» в гостях разгромили «Кемницер» в матче первого раунда Кубка Германии со счетом 5:0.
У победителей отличились Кингсли Коман, Франк Рибери, Матс Хуммельс и Роберт Левандовски, оформивший дубль в этом матче.
Кубок Германии
1/32 финала
«Хемницер» – «Бавария» – 0:5 (0:1)
Голы: Левандовски, 20 (0:1). Коман, 51 (0:2). Левандовски,
60 (0:3). Рибери, 79 (0:4). Хуммельс, 89 (0:5).
«Бавария»: Ульрайх, Рафинья (Алаба, 64), Хуммельс, Зюле, Рибери, Руди, Мюллер, Коман, Толиссо, Киммих, Левандовски (Роббен, 64).
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