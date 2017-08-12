Дортмундская «Боруссия» разгромила «Рилазинген-Арлен» в первом раунде Кубка Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты дортмундской «Боруссии» в гостях разгромили «Рилазинген-Арлен» в матче 1/32 финала Кубка Германии со счетом 4:0.
Хет-трик в этом матче на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч забил Марк Бартра.
Кубок Германии
1/32 финала
«Рилазинген-Арлен» – «Боруссия» Д – 0:4 (0:2)
Голы: Бартра, 12 (0:1). Обамеянг, 41 – с пенальти (0:2).
Обамеянг, 55 (0:3). Обамеянг, 80 (0:4).
«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Бартра, Бесте, Кастро, Нури Шахин (Исак, 72), Дахуд, Обамеянг, Шюррле (Кагава, 61), Филипп (Пасслак, 85).
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