«Халл Сити» Слуцкого одержал первую победу в чемпионшипе, разгромив «Бертон»
«Халл Сити» дома обыграл «Бертон» (4:1) во втором туре чемпионшипа.
В составе победителей отличились Абель Эрнандес (7-я, 54-я и 68-я минуты) и Камил Гросицки (51-я), у их соперников – Джексон Ирвин (33-я).
Отметим, что гости с 38-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Ирвин.
Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в турнире и с четырьмя очками занимает на данный момент пятое место. «Бертон» потерпел второе поражение и расположился на последней, 24-й строчке.
В следующем туре «Халл» 15 августа примет «Вулверхэмптон», а «Бертон» в тот же день сыграет на выезде с «Мидлсбро».
Матч
Халл Сити - Бертон Альбион - 4:1 (2:1)
Голы
Эрнандес 7 (1:0). Ирвин 33 (1:1). Гросицки 45 (2:1). Эрнандес 55 (3:1). Эрнандес 68 (4:1).
Предупреждения:
Хенриксен, 59; Кэмпбелл, 72 - Ирвин, 29; T. Naylor, 45
Удаления:
нет - Ирвин, 38
Место и дата
12 августа 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция