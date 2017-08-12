«Халл Сити» Слуцкого одержал первую победу в чемпионшипе, разгромив «Бертон»

«Халл Сити» дома обыграл «Бертон» (4:1) во втором туре чемпионшипа.

В составе победителей отличились Абель Эрнандес (7-я, 54-я и 68-я минуты) и Камил Гросицки (51-я), у их соперников – Джексон Ирвин (33-я).

Отметим, что гости с 38-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Ирвин.

Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в турнире и с четырьмя очками занимает на данный момент пятое место. «Бертон» потерпел второе поражение и расположился на последней, 24-й строчке.

В следующем туре «Халл» 15 августа примет «Вулверхэмптон», а «Бертон» в тот же день сыграет на выезде с «Мидлсбро».