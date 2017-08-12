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«Халл Сити» Слуцкого одержал первую победу в чемпионшипе, разгромив «Бертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Халл Сити» дома обыграл «Бертон» (4:1) во втором туре чемпионшипа.

В составе победителей отличились Абель Эрнандес (7-я, 54-я и 68-я минуты) и Камил Гросицки (51-я), у их соперников – Джексон Ирвин (33-я).

Отметим, что гости с 38-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Ирвин.

Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в турнире и с четырьмя очками занимает на данный момент пятое место.  «Бертон» потерпел второе поражение и расположился на последней, 24-й строчке.

В следующем туре «Халл» 15 августа примет «Вулверхэмптон», а «Бертон» в тот же день сыграет на выезде с «Мидлсбро».

Матч

Халл Сити - Бертон Альбион - 4:1 (2:1)

Голы

Эрнандес 7 (1:0). Ирвин 33 (1:1). Гросицки 45 (2:1). Эрнандес 55 (3:1). Эрнандес 68 (4:1).

Предупреждения:

Хенриксен, 59; Кэмпбелл, 72 - Ирвин, 29; T. Naylor, 45

Удаления:

нет - Ирвин, 38

Место и дата

12 августа 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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