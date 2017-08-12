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Пашалич открыл счет в дерби с ЦСКА, забив первый гол за «Спартак» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватский полузащитник «Спартака» Марио Пашалич открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

На 48-й минуте мяч после удара хавбека рикошетом от ноги  защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что это первый гол Пашалича за красно-белых.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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