Пашалич открыл счет в дерби с ЦСКА, забив первый гол за «Спартак» (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хорватский полузащитник «Спартака» Марио Пашалич открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА.
На 48-й минуте мяч после удара хавбека рикошетом от ноги защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 0:1 48' Марио Пашалич pic.twitter.com/11Vwcp4IM2— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Отметим, что это первый гол Пашалича за красно-белых.
«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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