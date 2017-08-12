«Челси» уступил дома «Бернли», доигрывая матч вдевятером

Футболисты «Челси» дома уступили «Бернли» в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 2:3.

У гостей голами отметились защитник Стивен Уорд и форвард Сэм Воукс, оформивший дубль в этой встрече. В составе «Челси» точными ударами отличились нападающий Альваро Мората и защитник Давид Луис.

На 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил капитан «Челси» Гари Кэйхилл. На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Сеск Фабрегас.

Отметим, что «Челси» стал первым чемпионом АПЛ, который пропустил 3 гола в стартовом матче следующего розыгрыша.

В следующем туре «Челси» 20 августа в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». Днем ранее «Бернли» дома примет «Вест Бромвич».