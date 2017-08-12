«Челси» уступил дома «Бернли», доигрывая матч вдевятером
Футболисты «Челси» дома уступили «Бернли» в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 2:3.
У гостей голами отметились защитник Стивен Уорд и форвард Сэм Воукс, оформивший дубль в этой встрече. В составе «Челси» точными ударами отличились нападающий Альваро Мората и защитник Давид Луис.
На 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил капитан «Челси» Гари Кэйхилл. На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Сеск Фабрегас.
Отметим, что «Челси» стал первым чемпионом АПЛ, который пропустил 3 гола в стартовом матче следующего розыгрыша.
В следующем туре «Челси» 20 августа в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». Днем ранее «Бернли» дома примет «Вест Бромвич».
Матч
Голы
Воукс 24 (0:1). Уорд 39 (0:2). Воукс 43 (0:3). Мората 69 (1:3). Луис 88 (2:3).
Состав
Челси: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Виллиан, Батшуайи (Мората, 59)
Бернли: T. Heaton, Ми, Тарковски, Уорд, Лоутон, Хендрик, Корк, Дефур (Уолтерс, 75), J. Gudmundsson (Эрфилд, 75), Брэйди, Воукс
Предупреждения:
Алонсо, 3; Фабрегас, 16; Луис, 78; Рюдигер, 90 - Брэйди, 61; Ми, 63; Эрфилд, 77
Удаления:
Кэйхилл, 14; Фабрегас, 81 - нет
Судья:
Craig Pawson
Место и дата
12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция