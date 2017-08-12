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Сын Шумахера проехал на болиде своего отца

Источник:  F1i.comКомментарии

Пилот Формулы-3 Мик Шумахер проехал на болиде «Беннеттон-Форд» B194 своего отца Михаэля.

Как сообщает F1, Шумахер-младший провел примерку болида на трассе в Спа перед Гран-при Бельгии. Заезд будет посвящен 25-летнему юбилею первой победы Михаэля Шумахера в Гран-при, которая состоялась в Спа в 1992 году.

Напомним, что Михаэль Шумахер закончил карьеру в 2012 году, проведя в Формуле-1 306 гонок, одержав 91 победу и выиграв семь чемпионских титулов.

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