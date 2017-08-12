«Анжи» — «Динамо». Стартовые составы

Виктор Леоненко: Агент Милевского пишет, что Артема полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское «Динамо» Футбольный эксперт, бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к Артему Милевскому.