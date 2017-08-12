Уэйн Руни: Забить победный мяч на «Гудисон парк» - важный личный момент для меня
Нападающий Уэйн Руни, гол которого принес «Эвертону» победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии, поделился своими эмоциями.
Напомним, это первый мяч 31-летнего Руни за «ирисок» с 2004 года, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Забить победный мяч на «Гудисон парк» - это очень важный личный момент для меня, - цитирует форварда BBC Sport. - Играть за «Эвертон» - большое дело. Стартовые матчи сезона всегда очень непростые, поскольку ты еще в поиске игрового ритма. Нам предстоят сложные матчи и это важно, что мы хорошо стартовали».
Матч
Эвертон - Сток Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Руни 45 (1:0).
Состав
Эвертон: Пикфорд, Уильямс (Мартина, 46), Кин, Бэйнс, Джагелка, Колверт-Льюин, Классен (T. Davies, 61), Шнайдерлин, Гуйе, Рамирес (Миральяс, 77), Руни
Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон, Зума, Шоукросс, Питерс, Аллен, Флетчер, Шакири, Кркич (Шупо-Мотинг, 72), Берахино (Крауч, 72), Диуф
Предупреждения:
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
12 августа 17:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция