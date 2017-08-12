Уэйн Руни: Забить победный мяч на «Гудисон парк» - важный личный момент для меня

Нападающий Уэйн Руни, гол которого принес «Эвертону» победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии, поделился своими эмоциями.

Напомним, это первый мяч 31-летнего Руни за «ирисок» с 2004 года, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Забить победный мяч на «Гудисон парк» - это очень важный личный момент для меня, - цитирует форварда BBC Sport. - Играть за «Эвертон» - большое дело. Стартовые матчи сезона всегда очень непростые, поскольку ты еще в поиске игрового ритма. Нам предстоят сложные матчи и это важно, что мы хорошо стартовали».