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Сын Мирчи Луческу возглавил ПАОК

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сын Мирчи Луческу Рэзван назначен главным тренером греческого ПАОКа.

Руководство греческого клуба неожиданно уволило Александра Станоевича, назначенного на должность главного тренера в июле. Как сообщается на официальном сайте клуба, Станоевич не тот тренер, который нужен ПАОКу на данном этапе.

Последним местом работы Луческу-младшего был греческий «Ксанти», который он тренировал с 2014 года.

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