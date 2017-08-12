Сын Мирчи Луческу возглавил ПАОК

Сын Мирчи Луческу Рэзван назначен главным тренером греческого ПАОКа.

Руководство греческого клуба неожиданно уволило Александра Станоевича, назначенного на должность главного тренера в июле. Как сообщается на официальном сайте клуба, Станоевич не тот тренер, который нужен ПАОКу на данном этапе.

Последним местом работы Луческу-младшего был греческий «Ксанти», который он тренировал с 2014 года.