ЦСКА одержал волевую победу в дерби со «Спартаком»

Футболисты ЦСКА переиграли «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и принес победу своей команде.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».