ЦСКА одержал волевую победу в дерби со «Спартаком»
Футболисты ЦСКА переиграли «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.
Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и принес победу своей команде.
После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.
В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция