Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити4 : 1Бертон Альбион
Футбол  Брайтон0 : 0Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА2 : 1Спартак
Футбол  Анжи1 : 1Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА одержал волевую победу в дерби со «Спартаком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА переиграли «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги  защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и принес победу своей команде.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Леоненко: Агент Милевского пишет, что Артема полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское «Динамо»Футбольный эксперт, бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к Артему Милевскому.РФПЛ. 6-й тур. ЦСКА обыграл «Спартак», «Анжи» принимает «Динамо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.«Спартак», ты банкрот, у тебя за душой ничего нет! Колонка Николая Роганова«Спартак», ты банкрот, у тебя за душой ничего нет! Колонка Николая РогановаВ матче ЦСКА – «Спартак» (2:1) шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» увидел – у обеих команд большие проблемы.Виктор Гончаренко: Благодаря Головину перевернули игру. Это надломило «Спартак»Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после победы над «Спартаком» в дерби.«Анжи» – «Динамо». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча шестого тура чемпионата России между «Анжи» и «Динамо».
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче»
Футбол
Уэйн Руни: Забить победный мяч на «Гудисон парк» - важный личный момент для меня
Футбол
«Анжи» — «Динамо». Стартовые составы
Футбол
«Халл Сити» Слуцкого одержал первую победу в чемпионшипе, разгромив «Бертон»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости