«Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче»

«Зенит» и «Фенербахче» достигли соглашения о переходе полузащитника Жулиано в турецкую команду.

Бразилец присоединился к сине-бело-голубым в августе 2017 года, провел 42 матча, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. По итогам сезона-2016/17 он стал лучшим бомбардиром «Зенита» и самым результативным футболистом Лиги Европы. Будучи игроком «Зенита» Жулиано дебютировал в официальном матче за сборную Бразилии.

«Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!», - говорится на сайте питерцев.

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