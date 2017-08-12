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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Торонто

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Мугурусы пять эйсов и шесть брейков.

За выход в финал Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, обыгравшей сегодня в двух партиях француженку Каролин Гарсию - 6:4, 6:2.

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