Свитолина вышла в полуфинал турнира в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Мугурусы пять эйсов и шесть брейков.

За выход в финал Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, обыгравшей сегодня в двух партиях француженку Каролин Гарсию - 6:4, 6:2.