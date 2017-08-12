«Валенсия» и «Фенербахче» интересуются Ансальди
Об этом сообщил агент бывшего игрока «Рубина» и «Зенита» Педро Альдаве.
В прошлом сезоне в составе «Интера» в Серии А Ансальди провел 21 матч.
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Об этом сообщил агент бывшего игрока «Рубина» и «Зенита» Педро Альдаве.
В прошлом сезоне в составе «Интера» в Серии А Ансальди провел 21 матч.