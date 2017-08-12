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Массимо Каррера: Кроме последних 6 минут, к команде нет вопросов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокоментировал поражение от ЦСКА (1:2) в дерби.

- Уже дважды по ходу сезона «Спартак» упускает преимущество. В прошлом году такого не было.
- Прошлый сезон оставим позади. Кроме последних шести минут у меня нет вопросов к команде. Мы создавали голевые моменты, последние минуты мы не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к голам. Все отдались максимально. К сожалению, этого «максимально» не хватает, нужно больше.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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