Массимо Каррера: Кроме последних 6 минут, к команде нет вопросов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокоментировал поражение от ЦСКА (1:2) в дерби.

- Уже дважды по ходу сезона «Спартак» упускает преимущество. В прошлом году такого не было.

- Прошлый сезон оставим позади. Кроме последних шести минут у меня нет вопросов к команде. Мы создавали голевые моменты, последние минуты мы не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к голам. Все отдались максимально. К сожалению, этого «максимально» не хватает, нужно больше.