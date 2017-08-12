Антонио Конте: Готов сражаться вместе с этими игроками «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после проигрыша «Бернли» (2:3) в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.

«Мы должны упорно работать с теми футболистами, которые есть у нас в обойме, - цитирует специалиста BBC Sport. - Что касается трансферного рынка, то клуб стремится сделать все наилучшим образом. Я не беспокоюсь, готов сражаться вместе с этими игроками. Повторюсь: для нас важно концентрироваться на нашей работе, каждый день».