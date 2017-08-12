Антонио Конте: Готов сражаться вместе с этими игроками «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после проигрыша «Бернли» (2:3) в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.
«Мы должны упорно работать с теми футболистами, которые есть у нас в обойме, - цитирует специалиста BBC Sport. - Что касается трансферного рынка, то клуб стремится сделать все наилучшим образом. Я не беспокоюсь, готов сражаться вместе с этими игроками. Повторюсь: для нас важно концентрироваться на нашей работе, каждый день».
Матч
Голы
Воукс 24 (0:1). Уорд 39 (0:2). Воукс 43 (0:3). Мората 69 (1:3). Луис 88 (2:3).
Состав
Челси: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Виллиан, Батшуайи (Мората, 59)
Бернли: T. Heaton, Ми, Тарковски, Уорд, Лоутон, Хендрик, Корк, Дефур (Уолтерс, 75), J. Gudmundsson (Эрфилд, 75), Брэйди, Воукс
Предупреждения:
Алонсо, 3; Фабрегас, 16; Луис, 78; Рюдигер, 90 - Брэйди, 61; Ми, 63; Эрфилд, 77
Удаления:
Кэйхилл, 14; Фабрегас, 81 - нет
Судья:
Craig Pawson
Место и дата
12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция