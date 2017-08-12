Виктор Гончаренко: Благодаря Головину перевернули игру. Это надломило «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после победы над «Спартаком» в дерби.

- Опять мы выдали напряженный поединок, как и в прошлом году со «Спартаком». Несмотря на плотный график, считаю, что мы неплохо двигались. В первом тайме мы выглядели лучше, чем во втором. После пропущенного мяча у футболистов, возможно в голове сидела игра с «Локомотивом» (1:3) или «Рубином» (1:2), где мы не смогли победить.

Сейчас же нам удалось развернуть игру за счет действий Головина. Он взял на себя инициативу, и мы сравняли. И после этого понятно, что психологическое преимущество уже у нас. Это, наверное, надломило «Спартак». В целом, мы провели много хороших атак и победу заслужили.

- Вы как тренер ЦСКА впервые выиграли большой матч. Какие эмоции?

- Эмоций никаких. У нас достаточно много игр, матчи следуют один за другим. Поэтому сказать, что переполняют эмоции, не могу. Я уже думаю о том, как нам сыграть с «Янг Бойз».

- Что вы сделали с Щенниковым? Он уже два гола забил при вас.

- Наша схема подразумевает его глубокие подключение к атаке. Раньше он своим расположением не попадал в голевые моменты. Теперь он делает много правлильных вещей, у нас начинают работать два фланга, и это не может нас не радовать.