«Марсель» на выезде обыграл «Нант»

Матч второго тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Марселем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».

Единственный мяч в этой игре забил Лукас Окампос. «Марсель» с шестью очками на данный момент идет вторым. У «Нанта» ноль очков и 19-е место.

В следующем туре «Марсель» примет «Анже», а «Нант» сыграет с «Труа».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур



