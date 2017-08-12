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«Марсель» на выезде обыграл «Нант»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Марселем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».

Единственный мяч в этой игре забил Лукас Окампос. «Марсель» с шестью очками на данный момент идет вторым. У «Нанта» ноль очков и 19-е место.

В следующем туре «Марсель» примет «Анже», а «Нант» сыграет с «Труа».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

Матч

Нант - Марсель - 0:1 (0:0)

Голы

Окампос 87 (0:1).

Состав

Нант: Паллуа, Коллинс, Джиджи, Карлос, Лима, Туре, Роньер (S. Moutoussamy, 12), Качаниклич (Илоки, 25), Бамму (Томассон, 21), Сала

Марсель: Манданда, Роланду, Сакаи, Рами, Эвра, Ангисса (Сансон, 57), Товен, Лопес (Кабелла, 86), Луис Густаво, Жермен, Н'Джи (Окампос, 61)

Предупреждения:

Лима, 15 - Сансон, 60; Луис Густаво, 90; Роланду, 90

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

12 августа 18:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция


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