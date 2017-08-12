«Марсель» на выезде обыграл «Нант»
Матч второго тура чемпионата Франции между «Нантом»
и «Марселем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».
Единственный мяч в этой игре забил Лукас
Окампос. «Марсель» с шестью очками на данный момент идет вторым. У «Нанта» ноль
очков и 19-е место.
В следующем туре «Марсель» примет «Анже», а «Нант»
сыграет с «Труа».
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
Матч
Голы
Окампос 87 (0:1).
Состав
Нант: Паллуа, Коллинс, Джиджи, Карлос, Лима, Туре, Роньер (S. Moutoussamy, 12), Качаниклич (Илоки, 25), Бамму (Томассон, 21), Сала
Марсель: Манданда, Роланду, Сакаи, Рами, Эвра, Ангисса (Сансон, 57), Товен, Лопес (Кабелла, 86), Луис Густаво, Жермен, Н'Джи (Окампос, 61)
Предупреждения:
Лима, 15 - Сансон, 60; Луис Густаво, 90; Роланду, 90
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
12 августа 18:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция