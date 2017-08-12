Виктор Леоненко: Агент Милевского пишет, что Артема полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское «Динамо»
Источник: «Прессбол»Комментарии
Футбольный эксперт, бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к Артему Милевскому.
«Я к нему нормально отношусь. Артем — хороший парень, не подлый, а это уже многое значит. Но его, мне кажется, испортили друзья, окружение. Алиев? Нет, не он. Там хватало других людей, с которыми он тусовался.
В юности Милевскому нужно было еще много чему учиться, но он
пошел по другому пути. А сейчас его агент пишет, что Артема, как и Коноплянку,
полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское
«Динамо», – цитирует Леоненко «Прессбол».
Напомним, что в летнее межсезонье Артем Милевский покинул
«Тосно» на правах свободного агента и перешел в брестское «Динамо».
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