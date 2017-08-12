Виктор Леоненко: Агент Милевского пишет, что Артема полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское «Динамо»

Футбольный эксперт, бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к Артему Милевскому.

«Я к нему нормально отношусь. Артем — хороший парень, не подлый, а это уже многое значит. Но его, мне кажется, испортили друзья, окружение. Алиев? Нет, не он. Там хватало других людей, с которыми он тусовался.

В юности Милевскому нужно было еще много чему учиться, но он пошел по другому пути. А сейчас его агент пишет, что Артема, как и Коноплянку, полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле — «Тосно» да брестское «Динамо», – цитирует Леоненко «Прессбол».

Напомним, что в летнее межсезонье Артем Милевский покинул «Тосно» на правах свободного агента и перешел в брестское «Динамо».