Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнюю победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.
«Рады, что набрали три очка, потому что он первого тура никогда не знаешь, чего ожидать. Конечно, это не та игра, которую мы хотим видеть. Команда как-то нервно работала с мячом. Из-за этого мне в перерыве пришлось внести коррективы. Нам еще много что нужно улучшать», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Эвертон - Сток Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Руни 45 (1:0).
Состав
Эвертон: Пикфорд, Уильямс (Мартина, 46), Кин, Бэйнс, Джагелка, Колверт-Льюин, Классен (T. Davies, 61), Шнайдерлин, Гуйе, Рамирес (Миральяс, 77), Руни
Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон, Зума, Шоукросс, Питерс, Аллен, Флетчер, Шакири, Кркич (Шупо-Мотинг, 72), Берахино (Крауч, 72), Диуф
Предупреждения:
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
12 августа 17:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция