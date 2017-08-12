Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнюю победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Рады, что набрали три очка, потому что он первого тура никогда не знаешь, чего ожидать. Конечно, это не та игра, которую мы хотим видеть. Команда как-то нервно работала с мячом. Из-за этого мне в перерыве пришлось внести коррективы. Нам еще много что нужно улучшать», - цитирует специалиста BBC Sport.