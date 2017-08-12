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Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнюю победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Рады, что набрали три очка, потому что он первого тура никогда не знаешь, чего ожидать. Конечно, это не та игра, которую мы хотим видеть. Команда как-то нервно работала с мячом. Из-за этого мне в перерыве пришлось внести коррективы. Нам еще много что нужно улучшать», - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Эвертон - Сток Сити - 1:0 (1:0)

Голы

Руни 45 (1:0).

Состав

Эвертон: Пикфорд, Уильямс (Мартина, 46), Кин, Бэйнс, Джагелка, Колверт-Льюин, Классен (T. Davies, 61), Шнайдерлин, Гуйе, Рамирес (Миральяс, 77), Руни

Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон, Зума, Шоукросс, Питерс, Аллен, Флетчер, Шакири, Кркич (Шупо-Мотинг, 72), Берахино (Крауч, 72), Диуф

Предупреждения:

Мартина, 85 - Аллен, 29

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

12 августа 17:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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