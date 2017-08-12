Денис Глушаков: В дерби с ЦСКА пропустили детские голы

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (1:2).

- Упустили победу. Мы контролировали игру, имели много моментов, но за две минуты пропустили дважды. Конечно, неприятно. Совершили индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то пропустили контратаку. Считаю, не заслуживали поражения, но это футбол и он наказывает, тех, кто допускает ошибки.

- Команда поддержала Селихова?

- Он хорошо сыграл, часто выручал. Поэтому в чем его поддерживать? Селихов профессионал, качественный голкипер. К нему нет претензий.

- Что произошло в эпизоде со стычкой игроков ЦСКА и «Спартака»?

- Не увидел, из-за чего началось. Мы были в контратаке. Видел только, что Вернблум толкнул одного из наших. Может, Квинси.

- Сегодня «Спартак» играл лучше по сравнению с матчем против «Краснодара»?

- В целом играли, в принципе, неплохо. Контролировали игру, создавали голевые моменты, но не смогли реализовать. Притом допустили детские ошибки, пропустили детские голы.