Денис Глушаков: В дерби с ЦСКА пропустили детские голы
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков
прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (1:2).
- Упустили победу. Мы контролировали игру, имели много
моментов, но за две минуты пропустили дважды. Конечно, неприятно. Совершили
индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то пропустили
контратаку. Считаю, не заслуживали поражения, но это футбол и он наказывает,
тех, кто допускает ошибки.
- Команда поддержала Селихова?
- Он хорошо сыграл, часто выручал. Поэтому в чем его
поддерживать? Селихов профессионал, качественный голкипер. К нему нет
претензий.
- Что произошло в эпизоде со стычкой игроков ЦСКА и «Спартака»?
- Не увидел, из-за чего началось. Мы были в контратаке. Видел только, что Вернблум
толкнул одного из наших. Может, Квинси.
- Сегодня «Спартак» играл лучше по сравнению с матчем против «Краснодара»?
- В целом играли, в принципе, неплохо. Контролировали игру, создавали голевые моменты, но не смогли реализовать. Притом допустили детские ошибки, пропустили детские голы.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция