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Денис Глушаков: В дерби с ЦСКА пропустили детские голы

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (1:2). 

- Упустили победу. Мы контролировали игру, имели много моментов, но за две минуты пропустили дважды. Конечно, неприятно. Совершили индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то пропустили контратаку. Считаю, не заслуживали поражения, но это футбол и он наказывает, тех, кто допускает ошибки.

- Команда поддержала Селихова?

- Он хорошо сыграл, часто выручал. Поэтому в чем его поддерживать? Селихов профессионал, качественный голкипер. К нему нет претензий.

- Что произошло в эпизоде со стычкой игроков ЦСКА и «Спартака»?

- Не увидел, из-за чего началось. Мы были в контратаке. Видел только, что Вернблум толкнул одного из наших. Может, Квинси.

- Сегодня «Спартак» играл лучше по сравнению с матчем против «Краснодара»?

- В целом играли, в принципе, неплохо. Контролировали игру, создавали голевые моменты, но не смогли реализовать. Притом допустили детские ошибки, пропустили детские голы.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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