Шамиль Газизов: «Уфа» не смогла справиться с нервами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнее поражение от «Ростова» (1:4) в шестом туре чемпионата России.

«Наверное, дали небольшую слабину после забитого гола и получили четыре мяча в свои ворота. Это футбол, такое бывает. Команда не смогла справиться с нервами, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы понимаем, в чем наши ошибки, будем разбираться», - сказал Газизов.