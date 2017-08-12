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Шамиль Газизов: «Уфа» не смогла справиться с нервами

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнее поражение от «Ростова» (1:4) в шестом туре чемпионата России.

«Наверное, дали небольшую слабину после забитого гола и получили четыре мяча в свои ворота. Это футбол, такое бывает. Команда не смогла справиться с нервами, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы понимаем, в чем наши ошибки, будем разбираться», - сказал Газизов.

Матч

Уфа - Ростов - 1:4 (0:0)

Голы

Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).

Состав

Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)

Предупреждения:

Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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