ЦСКА обыграл «Спартак», «Уфа» уступила «Ростову», драматичное поражение «Челси». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей дня на данную минуту.
1. В московском дерби ЦСКА одержал волевую
победу над «Спартаком».
2. «Уфа» дома проиграла «Ростову».
3. В чемпионате Англии «Челси» при двух
удалениях проиграл «Бернли».
4. «Ливерпуль» упустил победу над «Уотфордом» в
конце матча.
5. «Халл» Слуцкого одержал первую победу в Чемпионшипе,
обыграв «Бернли».
6. Жулиано официально перешел из «Зенита» в «Фенербахче».
Текст дня: «Спартак», ты банкрот, у тебя за
душой ничего нет! Колонка Николая Роганова
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