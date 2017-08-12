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ЦСКА обыграл «Спартак», «Уфа» уступила «Ростову», драматичное поражение «Челси». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. В московском дерби ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком».

2. «Уфа» дома проиграла «Ростову».

3. В чемпионате Англии «Челси» при двух удалениях проиграл «Бернли».

4. «Ливерпуль» упустил победу над «Уотфордом» в конце матча.

5. «Халл» Слуцкого одержал первую победу в Чемпионшипе, обыграв «Бернли».

6. Жулиано официально перешел из «Зенита» в «Фенербахче».

Текст дня: «Спартак», ты банкрот, у тебя за душой ничего нет! Колонка Николая Роганова


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