Александр Селихов: Есть претензии к себе по второму голу

Вратарь ''Спартака'' Александр Селихов поделился мнением о матче с 'ЦСКА', в котором 'красно-белые' уступили со счетом 2:1

- Обидно проигрывать в дерби за две минуты. Считаю, что в конце второго тайма немного подсели и отдали инициативу сопернику.



- Из за чего пропустили голы?

- В моменте с первым пропущенным голом был прострел, а затем фланговый защитник замкнул передачу. Думал, что там был офсайд однако ребята сказали, что не было. Если говорить о втором голе, то Витиньо пробил из под футболиста, а я не успел сложиться, притом зацепил мяч. К себе есть претензии за этот гол.

- Было ли обидно, что мог выручить, но не смог?

- Конечно

- Счет по игре?

- Считаю, ничья была бы закономернее.