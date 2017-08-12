Александр Селихов: Есть претензии к себе по второму голу
Вратарь ''Спартака'' Александр Селихов поделился мнением о матче с 'ЦСКА', в котором 'красно-белые' уступили со счетом 2:1
- Обидно проигрывать в дерби за две минуты. Считаю, что в конце второго тайма немного подсели и отдали инициативу сопернику.
- Из за чего пропустили голы?
- В моменте с первым пропущенным голом был прострел, а затем фланговый защитник замкнул передачу. Думал, что там был офсайд однако ребята сказали, что не было. Если говорить о втором голе, то Витиньо пробил из под футболиста, а я не успел сложиться, притом зацепил мяч. К себе есть претензии за этот гол.
- Было ли обидно, что мог выручить, но не смог?
- Конечно
- Счет по игре?
- Считаю, ничья была бы закономернее.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция